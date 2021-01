Real verpasst Duell mit Barcelona im Supercup

Real Madrid hat den Einzug in den spanischen Supercup-Finale verpasst. Die Königlichen verloren am Donnerstag ihr Halbfinale gegen Athletic Bilbao mit 1:2. Damit treffen die Basken, für die Raul Garcia doppelt traf (18. und 38.), am Sonntag im Endspiel auf den FC Barcelona.

Real war nahezu in Bestbesetzung angetreten, auch Kroos stand in der Startelf. Mehr als das Anschlusstor von Karim Benzema sprang für den spanischen Meister aber nicht mehr heraus (73.).

Ter Stegen gewinnt für Barça das Halbfinale

Der FC Barcelona feierte derweil den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen für seine überragende Leistung und zwei gehaltene Elfmeter im Halbfinal des spanischen Supercups. «Ter Stegen bringt uns nach Sevilla», überschrieben die Katalanen auf ihrer Homepage den Spielbericht zum 3:2 nach Elfmeterschießen gegen Real Sociedad San Sebastián am Mittwochabend. Mehrere starke Paraden während der regulären Spielzeit, die 1:1 endete, sowie der torlosen Verlängerung brachten Barcelona ins Elfmeterschießen. Dort parierte ter Stegen die beiden ersten Schüsse auf sein Tor, beim dritten Versuch half ihm der Pfosten.

«Ich bin sehr glücklich für das Team, weil wir uns so bemüht haben», sagte der 28-Jährige. «Ich versuche immer bei 100 Prozent zu sein und wir müssen solche Spiele immer gewinnen.» Frenkie de Jong, der nach 39. Minuten per Kopf die Führung erzielt hatte, verschoss seinen Elfmeter ebenso wie Antoine Griezmann. Doch auch ohne den angeschlagenen Star Lionel Messi steht das Team im Finale.

(L'essentiel/dpa)