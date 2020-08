Messi verweigert obligatorischen Corona-​​Test

Der zu einem Wechsel entschlossene Weltfußballer Lionel Messi ist beim FC Barcelona den obligatorischen Corona-Tests ferngeblieben. Der 33-Jährige sei seinem Termin am Sonntag um 10:15 nicht nachgekommen, berichteten spanische Medien übereinstimmend. Damit dürfte der Argentinier auch nicht an der ersten Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die neue Saison am Montag um 17.30 Uhr im Trainingszentrum Ciutat Esportiva Joan Gamper teilnehmen. Nach dem verpassten Test ist das laut den Sicherheitsregeln der Primera División verboten.

Der Test- und Trainingsboykott verschärft den Konflikt zwischen Profi und Verein. Der Angreifer will den spanischen Vizemeister aus Katalonien ablösefrei verlassen. Er beruft sich auf eine Klausel, die ihm dies bis kurz vor Ende einer Saison gestattet. Barça entgegnet, die Frist dafür sei am 10. Juni abgelaufen. Nach dem bis Ende Juni 2021 laufenden Vertrag hätte Messi seinen Willen spätestens 20 Tage vor Saisonende mitteilen müssen, lautet die Haltung des Vereins.

Anders als Messi erschienen am Sonntag auch Profis zu den PCR-Tests, die der Club nach ersten Gesprächen mit dem neuen Trainer Ronald Koeman auf die Verkaufsliste gesetzt hat. Dazu gehören unter anderem Stürmer Luis Suárez, der mit Juventus in Verbindung gebracht wird, der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal und der ehemalige Schalker Ivan Rakitic. Rakitic soll kurz vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Verein und Europa-League-Sieger FC Sevilla stehen.

Präsident will Messi nicht gehen lassen

Dass Messi den Corona-Test verweigert, überrascht nicht. Berichteten doch bereits am späten Samstagabend mehrere spanische Medien darüber. Es scheint also so, als ob der 33-Jährige mit aller Macht einen Transfer durchboxen möchte.

Und das muss er wohl auch. Denn: Der Präsident der Katalanen, Josep Bartomeu, will von einem Transfer nichts wissen. Auch die von Messi gewünschte Reduzierung der Ablösesumme steht laut ihm nicht zur Debatte. Er ist der Ansicht, dass diese Klausel für einen ablösefreien Wechsel bereits im Juni abgelaufen ist. Bartomeus Bedingung für einen Wechsel ist deshalb klar formuliert: Entweder zahlt ein Verein die 700-Millionen-Klausel – oder Messi bleibt. Ein Treffen mit den Anwälten des Argentiniers solle nur im Rahmen einer Diskussion über die Vertragsverlängerung – Kontrakt läuft bis 2021 – stattfinden.

Wohin der Argentinier derweil will, ist absolut unklar. Fakt ist, dass mehrere Teams ihr Interesse bekunden. So werben Spieler wie Neymar von Paris Saint-Germain oder Sergio Agüero von Manchester City um den Argentinier. Wenn es nach der renommierten argentinischen Zeitung «La Nación» geht, ist der neue Club von Messi aber bereits fix. So schreibt die Zeitung, dass Messi zu Man City möchte, zu seinem alten Trainer Pep Guardiola.

(L'essentiel/dpa/Nils Hänggi)