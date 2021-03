LeBron James gehört jetzt ein Teil des FC Liverpool

Basketball-Weltstar LeBron James ist neuer Mitbesitzer des englischen Fußball-Meisters FC Liverpool und des amerikanischen Baseball-Clubs Boston Red Sox. Der 36-jährige Profi von den Los Angeles Lakers gab am Dienstagabend (Ortszeit) nach dem 137:121-Sieg in der NBA gegen die Minnesota Timberwolves bekannt, dass er und sein Geschäftspartner Maverick Carter Anteile an der Fenway Sports Group erworben haben.

«Für mich und meinen Partner Maverick ist es verdammt cool, als die ersten beiden schwarzen Männer Teil der Eigentümergruppe zu sein», sagte James, «das gibt Menschen, die aussehen wie ich, Hoffnung und Inspiration, dass das erreicht werden kann.» Über eine Kooperation seiner Marketing-Firma LRMR mit Fenway Sports hielt der Basketballer bereits seit 2011 Anteile am FC Liverpool in Höhe zwei Prozent.

Die Fenway Sports Group (FSG) mit Sitz in Boston (Massachusetts) ist seit 2010 Eigentümer des FC Liverpool und dessen Stadion Anfield. Zudem besitzt das Unternehmen seit seiner Gründung 2001 die Boston Red Sox und deren Heimstadion Fenway Park. Außerdem gehören der FSG 80 Prozent des Sportsenders New England Sports Network sowie die Hälfte des Nascar-Motorsportteams Roush Fenway Racing. Zum Eigentümer-Konsortium gehört neben James und seinem Partner auch das Medienunternehmen The New York Times Company, die neben der «New York Times» auch die Zeitung «The Boston Globe» verlegt.

