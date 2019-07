Paris bietet Mbappé 50 Millionen Euro pro Jahr

Geht er oder bleibt er? Während das Transfer-Drama um Neymar Paris immernoch in Atem hält, rutscht ein anderer Star mit seinem Wechselwunsch in den Hintergrund. Kylian Mbappé hatte Ende Mai geäußert, dass er sich an einem Punkt in seiner Karriere befände an dem er bereit sei, mehr Verantwortung zu übernehmen – «bei PSG oder vielleicht auch anderswo».

Die Aussage hatte die Pariser Klubführung kalt erwischt. Bisher hat ihr französisches Wunderkind seine Koffer noch nicht gepackt. Seine Worte sind in der Chefetage aber nicht ungehört verklungen, und so arbeitet man mit Hochdruck daran mit dem Juwel des Vereins einen neuen Vertrag abzuschließen

Ein Gehalt von 50 Millionen pro Jahr

Der Wettstreit der europäischen Topklubs könnte Kylian Mbappé eine deutliche Gehaltserhöhung einbringen. Neben PSG buhlen auch Real Madrid und Manchester City um die Dienste des Franzosen. Die britische The Sun und die spanische El Pais spekulieren über ein Gehalt von 950.000 Euro pro Woche oder 50 Millionen Euro pro Jahr.

Das würde den 20-Jährigen auf einen Schlag zum bestbezahltesten Fußballer der Welt machen. Nur zur Erinnerung: Dabei handelt es sich um das Grundgehalt. Boni und Werbeeinnahmen sind in dieser Zahl nicht enthalten.

(th/L'essentiel)