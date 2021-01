Kennt Christian Gross seine Spieler nicht?

Seit gut einem Monat ist Christian Gross Schalke-Trainer. Zuletzt verlor er mit seinem Club 0:4 gegen die Bayern. Im Spiel schlugen sich die Schalker zwar tapfer, gingen dann aber doch gegen die starken Münchner unter. Die Folge: Ein riesiger Abstand auf den Relegationsplatz sowie nach dem Überraschungs-Sieg der Mainzer gegen RB sogar drei Punkte Rückstand auf Rang 17. Kurz: Christian Gross hat viel Arbeit vor sich und es würde einem mittelgroßen Wunder gleichen, wenn es der Schweizer schafft, die Königsblauen in die sicheren Gefilde der Bundesliga-Tabelle zu führen.

Vor allem, weil nun auch pikante Kabinendetails ans Licht kommen. So schreibt die «Sport Bild» gar von mannschaftsinternen Zweifeln am neuen Coach. Der 66-Jährige soll seine eigenen Spieler nicht wirklich gut kennen. Er spreche sie vermehrt mit falschem Namen oder in der falschen Sprache an. Weiter berichtet das deutsche Medium, dass innerhalb der Mannschaft über die Ansprachen des Schweizers gelästert werde. Und das ist nicht alles: Gross kenne sich in der Bundesliga außerdem zu wenig aus. Laut der «Sport Bild» frage der Schalke-Coach bei Gegner-Analysen häufig nach den Namen der Spieler.

Mit dem Charakter haben die Spieler kein Problem

Ob das alles stimmt? Unklar. Tatsache ist, dass «Sport Bild» gute Kontakte in die Kabinen der Bundesliga-Spieler nachgesagt werden. Ebenso stimmt das mit dem Kennen (oder eben Nicht-Kennen der eigenen Kicker). Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern zum Beispiel nannte Groß seinen Spieler nicht Alessandro Schöpf, sondern Massimo Schüpp. Immerhin: Gross‘ Charakter komme beim Team sehr gut an, vermeldet das Blatt.

Es ist also noch nicht alles verloren. Die Bundesliga-Meisterschaft dauert noch ein paar Monate. Ebenso hat Gross die gewünschten Neuzugänge erhalten. Von Wolfsburg kam zuletzt William, von Ajax kam Klaas-Jan Huntelaar.

(L'essentiel/Nils Hänggi)