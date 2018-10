Dortmund und Schalke mühen sich weiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Borussia Dortmund ist gegem den Zweitligisten Union Berlin glanzlos in die dritte Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der BVB gewann sein Heimspiel mit 3:2 durch einen Elfmeter-Treffer von Marco Reus kurz vor Ende der Verlängerung. Werder Bremen zog dagegen durch ein 5:1 gegen den Regionalligisten Weiche Flensburg ungefährdet ins Achtelfinale am 5./6. Februar ein.

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg haben sich erst im Elfmeterschießen beim 1. FC Köln und bei Hansa Rostock durchgesetzt. Drittligist Rostock verlor am Mittwoch in der zweiten Runde mit 2:4 gegen den Erstliga-Aufsteiger aus Nürnberg, nach 120 Minuten stand es 2:2. Zweitliga-Spitzenreiter Köln verlor den Elfmeter-Krimi gegen Schalke mit 5:6, nach einem 1:1 in der Verlängerung.

DFB-Pokal, 2. Runde:

Dienstag:

Ch. Leipzig – SC Paderborn 07 0:3 (0:2)

SSV Ulm 1846 – Fortuna Düsseldorf 1:5 (1:4)

Hannover 96 – VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Darmstadt 98 – Hertha BSC 0:2 (0:0)

SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV 0:3 (0:1)

SV Rödinghausen – Bayern München 1:2 (0:2)

1. FC Heidenheim – SV Sandhausen 3:0 (2:0)

FC Augsburg – FSV Mainz 05 3:2 n.V. (1:2, 2:2)



Mittwoch:

Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg 2:4 i. E. (2:2, 1:1, 1:0)

SC Weiche Flensburg 08 – Werder Bremen 1:5 (1:3)

1. FC Köln – FC Schalke 04 5:6 i. E. (1:1, 1:1, 1:0)

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin 3:2 n.V. (1:0, 2:2)

Holstein Kiel – SC Freiburg (20.45 Uhr)

Arminia Bielefeld – MSV Duisburg

RB Leipzig – 1899 Hoffenheim

Bor. Mönchengladbach– Bayer Leverkusen



(L'essentiel/dpa)