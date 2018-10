Rabenschwarze Wochen für Toni Kroos

Vom 0:3 beim FC Sevilla (26. September) bis zum 0:3 gegen Holland (13. Oktober): Mit Schwächephasen von diesem Ausmaß kennt sich ein Fußballprofi wie Toni Kroos nicht aus.

Was sich zwischen Sevilla und Amsterdam ereignete: Ein 0:0 im Derby gegen Atlético, ein 0:1 bei ZSKA Moskau und ein 0:1 bei Alavés. Die Niederlage in der Champions League in Moskau leitete Kroos mit einem missratenen Rückpass selbst ein. Die spanische Zeitung AS nannte Kroos' Aussetzer ein «selbstmörderisches Manöver.»

Spätestens seit Samstag ist es nicht nur ein Debakel auf Clubebene. Der Neustart nach dem historischen WM-Debakel ist der deutschen Nationalmannschaft endgültig missglückt. Während Mittelfeld-Kollege Julian Draxler von einem «neuen Tiefpunkt» sprach, gab sich Kroos gewohnt optimistisch. «Wenn wir alle mit einem schlechten Gefühl hinfahren (nach Paris, die Red.), dann wird daraus nichts. Wir müssen uns aufrichten, damit wir am Dienstag da sind.»

Aufrichten, wie in der Nachspielzeit des zweiten WM-Gruppenspiels gegen Schweden, als der 28-Jährige außerhalb des Strafraums Anlauf nahm. Das Bild ist noch präsent, wie Kroos aus ungünstiger Position, aber mit einem Selbstverständnis eines Weltmeisters den Freistoß zum 2:1 direkt versenkte.

Die Hoffnung, dass sein Geniestreich der Wachrüttler ist, den die Deutschen nach dem 0:1 zum WM-Auftakt gegen Mexiko benötigten, war 90 WM-Minuten später zunichte: Der Titelverteidiger scheiterte blamabel in der Gruppenphase.

Die Auftritte 2018 im Überblick (Gewinner fett):

WM:

Deutschland - Mexiko: 0:1

Deutschland - Schweden: 2:1

Deutschland - Südkorea: 0:2

Länderspiele:

Deutschland - Spanien: 1:1

Deutschland - Brasilien: 0:1

Österreich - Deutschland: 2:1

Deutschland - Saudi-Arabien: 2:1

Deutschland - Peru: 2:1

Nations League:

Deutschland - Frankreich: 0:0

Holland - Deutschland 3:0

Wackelt auch der Trainer? Seit 2006 ist Joachim Löw im Amt. Die erste Niederlage gegen Holland seit 16 Jahren und die höchste Niederlage Deutschlands seit elf Jahren hat die Debatte um seine Zukunft neu entflammt. «Damit muss man natürlich rechnen, wenn man so eine Leistung zeigt», sagte Löw. Er sehe sich zuallererst in der Verantwortung.

Der 58-Jährige stellte nach seinem 168. Länderspiel als Nationaltrainer fest, dass seinem Team die Leichtigkeit und die Selbstsicherheit abhanden gekommen sei. «Nun gilt es, ein paar Gespräche zu führen. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen für das Spiel in Paris, da Charakter zeigen - die Mannschaft und jeder Einzelne.»

Verliert Deutschland auch in Paris, weist Löw die schlechteste Jahresbilanz aller Nationaltrainer Deutschlands auf.

Deutschland hat noch nie sechs Spiele in einem Kalenderjahr verloren.

Der Abstieg droht

Zeit bleibt keine. Am Dienstag steht Deutschland (1 Punkt) gegen Weltmeister Frankreich (4 Punkte) als Tabellenletzter (hinter Holland, 3) der Gruppe 1 mit dem Rücken zur Wand. 108 Tage nach dem blamablen Vorrunden-K.o. in Russland droht nach dem 0:3 gegen den Nachbarn in der Nations League gar der Abstieg in die Zweitklassigkeit.

(L'essentiel)