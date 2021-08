Fola zieht in die letzte Quali-​​Runde ein

Fola Esch hat am Donnerstagabend gegen die Gäste aus Linfield in Nordirland gewonnen. Nachdem die Fola das Hinspiel in Nordirland bereits mit 1:2 gewonnen hat genügt den Eschern ein 2:1 im heimischen Stade Josy-Barthel um die letzte Runde der Qualifikation zur Conference League zu erreichen. Der nächste Gegner ist Karat Almaty aus Kasachstan. Danach winkt die Teilnahme an der Gruppenphase des neu geschaffenen Wettbewerbes.

Stürmer Bruno Correia Mendes brachte das Team von Trainer Sébastien Grandjean in der 69. Minute auf die Gewinnerstraße. Mendes war erst fünf Minuten zuvor für Idir Boutrif eingewechselt worden. Linfield gelang in der 90. Spielminute der Ausgleich durch Roscoe-Byrne (1:1). Kurz darauf besorgte Rodrigo Parreira im Trikot der Fola für den Siegtreffer und damit den Endstand von 2:1.

(L'essentiel)