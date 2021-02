Pizzalieferant plötzlich bei Hoffenheim-​​Spiel

Die Verletzungspause von Mijat Gacinovic hat einem Pizzalieferanten beim Europa-League-Spiel von Molde FK gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:3) zu ungeahnter TV-Präsenz verholfen. Als der Serbe am Donnerstagabend am Spielfeldrand behandelt wurde, war bei dem Geisterspiel in Villarreal im Hintergrund ein Mann mit zwei großen Pizzaschachteln zu sehen. Zudem wirkte es so, als wolle er hinter der Bande vergeblich jemanden suchen, der ihm diese abnimmt.

Die Folge: Ein Fan sah das im TV, machte einen Screenshot und postete diesen auf Twitter samt den Worten: «Wenn dir der Kunde bei Lieferando mal wieder die komplett falsche Adresse genannt hat.» Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Der deutsche Lieferando-Dienst twitterte kurze Zeit später zurück. Er drückte mit einem GIF des US-Basketballers Nick Young ebenso die eigene Verwirrung aus.

Dann wandte sich Lieferando an die Kraichgauer und fragte: «Wer hat da von Euch bestellt?» Hoffenheim wusste es nicht, postete nur einen Tweeet mit einem Hunde-GIF. Und so fügte der Lieferdienst später an: «Ist auch egal. Der Herr Dabbur hätte sich die Pizza heute aber verdient.» Hintergrund: Munas Dabbur gelangen bei der Partie zwei Treffer, der Ex-GC-Star verschoss aber auch einen Elfmeter.

(L'essentiel/Nils Hänggi)