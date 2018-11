Frankfurts Siegeszug durch Europa geht weiter

Als erst drittes deutsches Team nach dem VfB Stuttgart (2010/11) und Schalke 04 (2016/17) hat Eintracht Frankfurt die ersten vier Gruppenspiele in der Europa League gewonnen. Dank der stolzen Erfolgsserie stehen die Hessen bereits in der K.o.-Phase. Auf ihren Lorbeeren wollen sie sich aber nicht ausruhen. Schon an diesem Sonntag will der seit acht Pflichtspielen ungeschlagene DFB-Pokalsieger in der Bundesliga gegen Schalke nachlegen.

Beim vorzeitig gescheiterten Vorjahresfinalisten Olympique Marseille gewonnen, den ebenfalls schon für das Sechzehntelfinale qualifizierten Gruppenzweiten Lazio Rom vorgeführt und zweimal gegen Underdog Apollon Limassol gewonnen: Die Eintracht ist tatsächlich – wie von Sportvorstand Fredi Bobic vor der Saison verkündet – durch die Gruppe H marschiert. «Es ist überraschend und beeindruckend, dass wir in dieser schweren Gruppe nach vier Spielen mit zwölf Punkten da stehen», stellte Frankfurts Trainer Adi Hütter nach dem 3:2 in Zypern fest. «Das Weiterkommen bedeutet mir sehr viel, weil es nicht selbstverständlich ist.»

Mit den drei Treffern von Luka Jovic (17. Minute), Sébastien Haller (55.) und Mijat Gacinovic (58.) erhöhte die Eintracht ihr Konto aus den vergangenen acht Spielen auf 26 Tore – das sind im Schnitt mehr als drei pro Partie. «Es ist nicht wichtig, wer die Tore schießt, sondern dass sie erzielt werden», sagte Haller.

Weitere Ergebnisse:

Bayer Leverkusen – FC Zürich 1:0 (0:0) Celtic Glasgow – RB Leipzig 2:1 (1:0) Lazio Rom – Olympique Marseille 2:1 (1:0) Fenerbahce Istanbul – RCS Anderlecht 2:0 (0:0) KRC Genk – Besiktas Istanbul 1:1 (0:1) FK Krasnodar – Standard Lüttick 2:1 (0:1) Girondins Bordeaux – Zenit St. Petersburg 1:1 (1:0) Dynamo Kiew – Stade Rennes 3:1 (1:0) FC Arsenal – Sporting Lissabon 0:0 (0:0)

