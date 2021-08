Fola glaubt gegen Qairat Almaty an das Wunder

Die Vorzeichen für das Rückspiel in der letzten Play-off-Runde der europäischen Conference League sind für Fola Esch alles andere als gut. Sein Heimspiel verlor der luxemburgische Meister gegen den kasachischen Club Qairat Almaty klar und deutlich mit 1:4. Die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean glaubt dennoch an den Einzug in die nächste Runde – auch wenn sie es mit dem ehemaligen brasilianischen Nationalspieler Vagner Love zu tun bekommen, der im ersten Aufeinandertreffen einen Hattrick erzielt hatte.

Auf die Escher wartet aber nicht nur ein starker Gegner – das Team musste auch eine beschwerliche Reise nach Asien auf sich nehmen. Die Millionenstadt Almaty ist 5000 Kilometer von Luxemburg entfernt. Bisher lief es für die Fußballer aus Esch in der Conference League gut: Nach dem Ausscheiden gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar aus der Champions-League-Qualifikation im Juli konnte sich die Fola mit Siegen gegen Schachzjor Salihorsk aus Weißrussland und Linfield aus Nordirland für den dritten Europacup qualifizieren. Allerdings hatte der Meister aus Luxemburg da auch beide Hinspiele für sich entschieden.

(L'essentiel )