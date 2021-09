Faul an Martins bringt ManU auf Verliererstraße

Den Young Boys Bern ist am Dienstagabend gegen Manchester United eine faustdicke Überraschung gelungen. Mittendrin im Geschehen stand auch der Luxemburger Nationalspieler Christopher Martins. Doch zu Beginn der Partie sah es zunächst so aus, als würde das Spiel im Sinne der Red Devils laufen. Rückkehrer Ronaldo erzielte bereits in der 13. Minute die Führung und die Briten beherrschten das Team um Martins über weite Strecken.

Doch in der 35. Minute änderte sich alles. Aaron Wan-Bissaka war rund 40 Metern entfernt vom Berner Tor am Ball, konnte ihn allerdings nicht richtig kontrollieren. Martins spitzelte ihm die Pille weg. Wan-Bissaka kam zu spät und traf den 24-jährigen Luxemburger voll am Knöchel, woraufhin dieser zusammenbrach. Der Schiedsrichter fackelte nicht lange, zeigte dem Mann aus Manchester die Rote Karte und schickte ihn in die Kabine. Eine Entscheidung, die im Netz teilweise kontrovers diskutiert wurde.

