Ryan Johansson unterschreibt beim FC Sevilla

Nach mehrtägigen Verhandlungen ist der Transfer nun offiziell. Ryan Johansson verlässt Bayern München und wechselt nach Sevilla, wie der andalusische Club am Mittwoch auf seiner Website bekannt gab. Der luxemburgische Spieler, der auch die irische und schwedische Nationalität seiner Eltern besitzt, hat einen Sechsjahresvertrag unterschrieben.

«Ein Traum wird wahr», sagte der 18-jährige Mittelfeldspieler auf der Website des Vereins. Ich denke, Sevilla ist der perfekte Klub für mich zum jetzigen Zeitpunkt meiner Karriere und ich hoffe, dass ich sehr bald für die erste Mannschaft spielen werde. Der ehemalige Spieler von Racing Luxemburg und US Hostert wird zunächst für das Reserveteam Sevilla Atletico spielen. Auftritte bei den Profis sind dadurch aber nicht ausgeschlossen.

Ryan Johansson, der seit 2018 in der luxemburgischen U21-Mannschaft spielt, kam 2017 zu Bayern München. Anschließend bestritt er 68 Spiele für die Münchner U17- und U19-Teams. In dieser Saison spielte er in der Youth League, der Champions League für Jugendspieler.

(L'essentiel)