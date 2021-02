Bayern überrollt Lazio – Chelsea siegt knapp

Seit dem Klub-WM-Sieg am 11. Februar hatte Bayern München kein Spiel mehr gewonnen. Lazio Rom wollte diese Schwächephase am Mittwochabend in der Champions League nutzen. Doch die Bayern schwächeln nicht etwa, sondern überrollen die Römer. Bereits nach neun Minuten schießt Lewandowski das erste Tor für den amtierenden Champions-League-Sieger nach einem katastrophalen Rückpass von Lazio-Spieler Musacchio. Bayerns 17-jähriges Supertalent Jamal Musiala, der aktuell von der deutschen und der englischen Nationalmannschaft umworben wird, erhöht anschließend in der 24. Minute zum 2:0. Leroy Sané schießt kurz vor der Pause das 3:0 dank eines weiteren Bocks der Lazio-Verteidiger.

Die Römer sind mehrheitlich chancenlos in der ersten Halbzeit – im Strafraum der Münchner kommt es aber zu einem Aufreger. Lazios Mittelfeld-Star Milinkovic-Savic wird von Boateng gefoult und geht zu Boden. Weder der Schiedsrichter noch der VAR reagiert. Für Blue-Experte und Ex-Schiri Urs Meier eine Fehlentscheidung: «Der Videoschiedsrichter müsste hier eingreifen. Dafür gibt es ihn doch.» Nach der Pause profitieren die Bayern vom dritten Bock in der Lazio Hintermannschaft. Nach einem langen Sprint von Leroy Sané schiesst Acerbi den Ball ins eigene Tor. Correa trifft für Lazio dann noch mit einem sehenswerten Tor zum 1:4, bei dem er gleich fünf Bayern-Spieler im Strafraum austänzelt.

Atlético Madrid – FC Chelsea 0:1

Weniger spektakulär ging es beim Spiel Atlético Madrid gegen Chelsea zu und her. Madrid gewohnt souverän in der Defensive. Chelsea bemüht, aber nicht wirklich mit Durchschlagskraft – bis in der 71. Minute. Nach einem Zweikampf fliegt ein hoher Ball in den Strafraum der Madrilenen und Chelsea-Stürmer Olivier Giroud trifft mit einem wunderschönen Fallrückzieher zum sehr wichtigen 1:0-Auswärtssieg für die Londoner. Somit ist Chelsea weiterhin ungeschlagen unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. Negativer Aufreger: Gleich mehrmals versucht Atlético-Stürmer Luis Suarez mit kleinen, fiesen und theatralischen Aktionen den Schiedsrichter zu beeinflussen.

