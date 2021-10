PSG-​​Star Mauro Icardi gesteht Affäre

Das Ehe-Drama zwischen PSG-Star Mauro Icardi und Wanda Nara geht in die nächste Runde. In der Nacht auf Mittwoch postete der Fußballer auf Instagram zwei gemeinsame Bilder der beiden Streithähne. Darunter schreibt Icardi: «Danke meine Liebe, dass du weiterhin Vertrauen in diese wunderbare Familie hast.»

«Danke, dass du der Motor unseres Lebens bist. Ich liebe dich», schreibt der argentinische Stürmer weiter und verziert seine Nachricht mit zahlreichen Herz-Emojis. Gleichzeitig gesteht Icardi auch ein, einen Fehler gemacht zu haben. «Wie sehr es schmerzt, seine Lieben zu verletzen», teilt der Stürmer mit. «Man heilt nur, wenn man die Vergebung desjenigen hat, den man verletzt hat.»

Die 34-jährige Wanda scheint dem sechs Jahre jüngeren PSG-Stürmer also verziehen zu haben. Zuletzt hatte sie Icardi eine Affäre mit der argentinischen Schauspielerin María Eugenia Suárez vorgeworfen und entsprechende Beweise auf Instagram veröffentlicht. Zudem hatte sie ein Foto ihrer Hand ohne Ehering gepostet – sogar von einer Scheidung war die Rede. Nach tagelangem Hin und Her scheint die Icardi-Seifenoper nun beendet – zumindest vorerst.

(L'essentiel/law)