Leverkusen erteilt Nizza eine Lehrstunde

Bayer Leverkusen ist mit einem ungefährdeten Sieg in die Europa League gestartet. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstag im ersten Gruppenspiel daheim 6:2 (2:1) gegen OGC Nizza. Nadiem Amiri und Lucas Alario sorgten mit ihren Toren in der elften und 16. Minute für eine schnelle 2:0-Führung.

Die Gäste mit dem früheren Bundesligaprofi Dante verkürzten noch in der ersten Hälfte durch Amine Gouiri. Moussa Diaby in der 61. Minute, Karim Bellarabi mit einem Doppelpack in der 79. und 83. Minute und der eingewechselte Youngster Florian Wirtz (87.) sorgten für die Entscheidung zugunsten von Leverkusen. Alexis Claude-Maurice gelang für Nizza in der Schlussminute nur noch eine Resultatsverbesserung. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Slavia Prag und Hapoel Beer'Sheva aus Israel.

(L'essentiel/dpa)