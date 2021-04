Leipzig verliert in Köln – Titeltraum geplatzt?

Dank Jonas Hector hat Friedhelm Funkel bei seinem Heim-Comeback als Trainer des 1. FC Köln einen völlig überraschenden und möglicherweise überlebenswichtigen Sieg gefeiert. RB Leipzig hingegen hat wohl auch die letzte kleine Chance auf den Titel in der Fußball-Bundesliga verspielt. Die Sachsen verloren am Dienstag beim akut abstiegsbedrohten 1. FC Köln 1:2 (0:0). RB hatte über die gesamten 90 Minuten die besseren Chancen. Damit kann der FC Bayern München am Abend mit einem Sieg gegen Bayern Leverkusen auf zehn Punkte davonziehen.

Die Geissböcke schöpften dagegen nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel wieder Hoffnung. Mit 26 Punkten schlossen die Kölner zum drittletzten Hertha BSC auf. Das Restprogramm mit den Gegnern Augsburg, Freiburg, Hertha und Schalke erscheint zudem machbar. Jonas Hector war mit zwei Toren bei den Gastgebern der Matchwinner (46. und 60. Minute). Für Leipzig konnte Amadou Haidara zwischenzeitlich ausgleichen (59.).

(L'essentiel/Florian Osterwalder)