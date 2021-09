Icardi schießt PSG in der Nachspielzeit zum Sieg

Fünf Spiele, fünf Siege. Das Star-Ensemble um Lionel Messi bei Paris Saint-Germain startete gut in die neue Saison. Am Sonntagabend kam es zum Kracher gegen Lyon . PSG trat mit der vollen Kapelle an, also mit Messi, Neymar, Mbappé und Di Maria.

Lyon war im ersten Abschnitt aber keinesfalls unterlegen. Die Gäste zeigten sich immer wieder auffällig durch Neuzugang Xherdan Shaqiri im Offensivspiel. Ein Schlenzer des 29-Jährigen wurde aber stark von PSG-Torwart Donnarumma pariert. Auf der Gegenseite vergab der aktive Messi gleich mehrere Topchancen und es ging mit 0:0 zum Pausentee.

Icardi lässt den Prinzenpark beben

Nur wenige Minuten nach der Pause der Schock für Paris. Lyon ging mit 1:0 nach einem tollen Treffer von Lucas Paquetá in Führung. Im Anschluss kam von Paris zwar nicht besonders viel, doch der Ausgleich gelang trotzdem. Neymar kam im Strafraum zu Fall und der Unparteiische pfiff den Elfmeter. Eine harte Entscheidung, da Neymar selber viel mit der Hand arbeitete. Der Gefoulte trat selbst an und traf.

Im Anschluss plätscherte das Spiel vor sich her, beide Teams schienen mit dem 1:1 zufrieden zu sein und riskierten nicht mehr viel. Am Ende machte die große Klasse von PSG aber den Unterschied aus. Icardi ging bei einer Mbappé-Flanke völlig vergessen und erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer – der Prinzenpark bebte. Shaqiri und Messi waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewechselt.

(L'essentiel)