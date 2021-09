Fan-​​Chaoten fackeln Auto von Schiedsrichter ab

«Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand. Es hat gut gebrannt, es hat gut gebrannt!» Dieser primitive Fan-Gesang wird immer mal wieder in Fußball-Stadien von Zuschauerinnen und Zuschauern angestimmt, die mit der Schiedsrichterleistung nicht ganz zufrieden sind. Meistens kann diese Drohung eher humorvoll verstanden werden. In Bosnien nahmen einige Fans diesen Schmähsong nun aber wortwörtlich und fackelten den Mercedes eines Unparteiischen tatsächlich ab.

Schiedsrichter Sabrija Topalovic und seine Assistenten waren nach der Partie in der höchsten bosnischen Liga zwischen Velez Mostar und Meister Borac Banja Luka auf dem Rückweg, als sie eine Horde Mostar-Anhänger in einem Tunnel zum Stehenbleiben zwang. «Nachdem das Auto beschädigt wurde, warfen die Personen eine brennende Fackel in den Wagen. Eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus in Jablanica eingeliefert», meldete die lokale Polizei gegenüber der französischen Nachrichtenagentur «AFP» nach dem Vorfall.

Spielabbruch nach Platzsturm

Bereits während der Partie in der bosnischen Premier League kam es zu Tumulten, als Mostar-Fans aus Wut über die Leistungen von Topalovic und seinem Team in der 82. Minute nach dem vorentscheidenden 2:0 von Borac das Spielfeld stürmten, worauf die Begegnung abgebrochen werden musste.

Eine solche Eskalation wegen Schiedsrichter-Entscheidungen ist in Bosnien normalerweise nicht an der Tagesordnung. Allerdings sind die bosnischen Unparteiischen immer wieder Korruptions-Vorwürfen ausgesetzt. Erst Ende des vergangenen Jahres wurden zwei Schiedsrichter und der Leiter eines Schiedsrichterausschusses in der zweiten Liga wegen Spielmanipulationen angeklagt.

(L'essentiel/Florian Gnägi)