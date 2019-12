Dino Toppmöller kehrt Virton den Rücken

Der deutsche Trainer Dino Toppmöller, der im vergangenen Sommer von F91 Düdelingen zu Excelsior Virton nach Belgien wechselte, ist am Montag von seinem Amt zurückgetreten. Zu den Gründen für Toppmöllers Entscheidung äußerten sich weder der Verein noch der Trainer.

In der belgischen Presse hatte der Deutsche zuletzt Alex Hayes, Vorstandsvorsitzender des Clubs, und Sportdirektor Frédéric Lamotte offen kritisiert. Zurzeit belegt Virton in der zweiten Saisonhälfte der zweiten belgischen Liga den vorletzten Tabellenplatz. In der ersten Hälfte verpasste der Club die Qualifikation für das Saisonfinale als Tabellenzweiter nur knapp.

In der Proximus League spielen acht Clubs, die jedes Jahr vier Mal gegeneinander spielen. Der Gewinner der ersten Saisonhälfte und der Gewinner der zweiten Saisonhälfte spielen im Finale um den Aufstieg in Liga eins. Toppmöller führte F91 Düdelingen in der vergangenen Saison in die Gruppenphase der Europa League und verteidigte in Luxemburg den Meistertitel.

(nm/L'essentiel)