Flugzeug fliegt über Stadion mit rassistischer Parole

Beim Spiel des englischen Fußball-Meisters Manchester City gegen den FC Burnley ist es zu einer unschönen Szene gekommen. Am Montagabend flog kurz nach dem Anpfiff ein Flugzeug mit einem Banner mit der Aufschrift «White Lives Matter - Burnley» (Weiße Leben zählen - Burnley) über das Etihad-Stadion. «Verdammte Scheiße, was für eine Peinlichkeit. Absolute Schande», twitterte der englische Journalist Sam Lee unter ein Foto des Banners.

There's a plane flying over the Etihad that says 'White lives matter - Burnley'. Fucking hell, what an absolute embarrassment. Absolute disgrace.