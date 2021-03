Kein Messi und kein Ronaldo im Viertelfinale

Jungstar Kylian Mbappé war gerade einmal sechs Jahre alt und beim FC Liverpool spielte noch Club-Ikone Steven Gerrard. 16 Jahre ist es her, und trotzdem gibt es eine Parallele zur diesjährigen Champions-League-Saison. In jener Spielzeit 2004/05 schafften es die späteren Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi mit ihren Clubs Manchester United und dem FC Barcelona nicht in den Viertelfinale der Königsklasse. Dies wiederholte sich nun durch das Aus von Juventus Turin gegen den FC Porto und von Barcelona bei Paris Saint-Germain. Weißt du noch, wie die Welt 2005 aussah? Wir helfen dir auf die Sprünge:

• Jean-Claude Juncker ist Premierminister Luxemburgs.

• In Deutschland wird Hartz IV eingeführt.

• George W. Bush ist im ersten Jahr seiner zweiten Amtsperiode als amtierender Präsident der USA.

• Papst Johannes Paul II. stirbt und Joseph Ratzinger wird als Papst Benedikt XVI. sein Nachfolger.

• Griechenland gewinnt mit Elena Paparizou den Eurovision Song Contest in Kiew mit dem Titel My Number One.

• Angela Merkel wird erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.

• Der Prototyp des Airbus A380 wird der Welt vorgestellt.

• Harry Potter und der Halbblutprinz erscheint auf Deutsch, während Harry Potter und der Feuerkelch ins Kino kommt.

• Die Band Jonas Brothers wird gegründet.

• Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft geht mit 0:6 gegen Portugal unter. Der junge Cristiano Ronaldo schießt dabei kein Tor.

• Lance Armstrong gewinnt die Tour de France zum 7. Mal in Folge.

• Bis zur Vorstellung des ersten iPhones dauert es noch zwei Jahre.

(L'essentiel/dpa/erh)