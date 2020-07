Ronaldos Jubel nach 43 Fehlversuchen

Juventus Turin ist dem neunten Scudetto in Serie einen großen Schritt näher gekommen. Die Alte Dame siegte im Derby gegen den FC Torino gleich mit 4:1, und weil der Tabellenzweite Lazio Rom der AC Milan 0:3 unterlag, steht der Rekordmeister acht Runden vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze. Der große Held beim deutlichen Sieg im Turnier Derby? Natürlich, Cristiano Ronaldo. Der Portugiese schoss nach dem Seitenwechsel das wichtige Tor zum 3:1, es war sein 25. persönliches Erfolgserlebnis in dieser Meisterschaftssaison. Doch es war nicht irgendein Treffer.

Der erfolgsverwöhnte Ronaldo durfte seinen ersten direkten Freistoßtreffer für Juventus feiern. Zuletzt war der 35-Jährige im Dezember 2017 erfolgreich, damals spielte er noch im Trikot von Real Madrid. Seither schoss er für die Italiener in 43 Versuchen stets daneben, in die Mauer oder in die Hände des gegnerischen Keepers. Es ist eine Statistik, die ihm in den letzten Monate einiges an Häme in den Kommentarspalten des World Wide Web einbrachte.

«Das Wichtigste ist, zu gewinnen, egal wer trifft»

Interessant ist der Blick auf die Statistik, die zeigt, dass die Erfolgsmaschine Ronaldo über die Jahre immer erfolgloser beim ruhenden Ball wurde. Damals, bei Manchester United, gelangen ihm insgesamt 13 Freistoßtore. Bei Real Madrid jubelte er alleine in der ersten Saison sechs Mal nach einem stehenden Ball. Danach nahmen die Erfolgszahlen stetig ab, in seiner letzten Spielzeit bei den Königlichen war er nur noch einmal erfolgreich.

In Turin vertrauten sie trotz der Durststrecke weiterhin auf Ronaldo, obwohl in den Reihen der Schwarzweißen mit Dybala und Pjanic bisher zwei ausgezeichnete Freistoßschützen standen. Doch nun wurde die Geduld belohnt. Der bescheidene Ronaldo sagte nach der Partie gegen Torino: «Das Wichtigste ist, zu gewinnen, egal wer trifft – sei es Cristiano oder Dybala.»

(L'essentiel/Tobias Müller)