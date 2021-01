Messi kommt mit milder Strafe davon

Der Frust musste raus, irgendwie. Die bisher saubere Bilanz dahin. Es ist schnell passiert. Lionel Messi hat erstmals in seiner Profi-Karriere beim FC Barcelona die Rote Karte gesehen. Passiert ist es im Supercup-Finale gegen Athletic Bilbao. Der FC Barcelona verliert diesen 2:3 nach Verlängerung – trotz zweifacher Führung. Kurz vor Spielende (121. Minute) versagen dem Superstar die Nerven.

Wegen einer Tätlichkeit an Asier Villalibre (liegend) sah Lionel Messi erstmals in seiner Karriere die Rote Karte. (Foto: AFP)

Im Dribbling wollte Messi Gegenspieler Asier Villalibre – dieser hatte erst in der 90. Minute mit seinem Treffer Bilbao in die Verlängerung gerettet – fernhalten, dabei traf der 33-Jährige den Bilbao-Profi mit der Faust. Der Videoschiedsrichter schaltete sich sofort ein. Nach Rücksprache entschied Schiedsrichter Jesús Gil Manzano auf den historischen Platzverweis. Es war die erste Rote Karte von Messi in seiner 753. Partie mit Barça. Auch Gelb-Rot hatte der Argentinier zuvor nie gesehen. Ja gerade mal 78 Mal wurde er in seiner Karriere in Spanien bisher verwarnt. Ein starker Wert, was die Fairness betrifft.

Im argentinischen Nationalteam musste Messi hingegen zweimal in 142 Spielen mit Rot vom Platz. 2005 in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn (2:1-Sieg) und bei der Copa América 2019, im Spiel um Platz 3, das Argentinien gegen Chile ebenfalls 2:1 gewann.

In Spanien drohte ihm eine lange Sperre. Doch die Liga schien Erbarmen zu haben. Der Argentinier kam mit zwei Spielsperren davon.

Einige Fans, viele davon wohl Ronaldo-Anhänger, witterten eine Ungleichbehandlung.

Rot-Vergleich mit Ronaldo

Wenn man von Messi spricht, drängt sich ein Vergleich mit Cristiano Ronaldo stets auf. Der Portugiese hat in seiner Vereinskarriere in 869 Spielen hundertmal Gelb, viermal Gelb-Rot und siebenmal Rot gesehen. Im Nationalteam kassierte er bisher in 170 Partien keinen einzigen Platzverweis.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)