Leverkusen gegen Bern – Hoffenheim gegen Molde

Round of 32 draw!



Which game are you most looking forward to? ????#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf den Schweizer Fußball-Meister Young Boys Bern.

Die TSG 1899 Hoffenheim bekommt es mit dem norwegischen Titelträger Molde FK zu tun, wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab. Beide Bundesligisten hatten als Gruppensieger das Weiterkommen geschafft, die Leverkusener dabei sogar als das Team mit den meisten Toren in der Vorrunde. Die Hoffenheimer sind zum ersten Mal in der K.o.-Runde dabei.

Die Hinspiele werden am 18. Februar ausgetragen, eine Woche später sind die Rückspiele angesetzt. Leverkusen und Hoffenheim müssen zunächst auswärts antreten. Das Endspiel ist für den 26. Mai in Danzig geplant.

(l'essentiel/dpa)