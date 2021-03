Dortmund dank Haaland unter den letzten Acht

Doppelpack im Hinspiel, zwei Tore im Rückspiel – dank Naturgewalt Erling Haaland gehört Borussia Dortmund erstmals seit vier Jahren wieder zu den besten acht Teams in Europa. Wie schon vor drei Wochen in Sevilla schlug der Norweger auch beim 2:2 (1:0) im zweiten Achtelfinal-Duell mit den Spaniern in unnachahmlicher Manier zu (35./54. Foulelfmeter).

Der mit nunmehr zehn Treffern beste Torschütze der Champions League bescherte dem Revierclub damit nicht nur einen großen Prestigegewinn, sondern auch zusätzliche Prämiengelder in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Die Gegentreffer von Youssef En-Nesyri (69./Foulelfmeter und 90.+6) brachten Dortmund nach dem 3:2 im Hinspiel nicht mehr entscheidend in Bedrängnis.

Haalands zweitem Treffer war ein kurioses Kapitel unter Beteiligung des VAR vorausgegangen. Erst pfiff der Schiedsrichter das vermeintliche 2:0 zurück und gab stattdessen Elfmeter für den BVB wegen eines Fouls fast eine Minute zuvor. Der Norweger verschoss, durfte aber erneut ran, weil sich Sevillas Torwart zu früh bewegte und war dann im zweiten Anlauf erfolgreich.

The youngest player ever to score 20 Champions League goals.



Erling Haaland was built in a lab ???? pic.twitter.com/fEiEzPEGGT — B/R Football (@brfootball) March 9, 2021

(L'essentiel/DPA)