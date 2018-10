BVB gegen Union Favorit – Köln empfängt Schalke

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin klarer Favorit. Im Duell der beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams im deutschen Profifußball strebt der BVB den Einzug ins Achtelfinale an.

Für beide Teams ist es ein Déjà-vu: Am 26. Oktober 2016 trafen sie an gleicher Stätte schon einmal im DFB-Pokal aufeinander – auch in der 2. Runde. Der Zweitligist schlug sich beachtlich und unterlag erst im Elfmeterschießen mit 0:3. «Ein Pokalspiel ist nie einfach. Das wissen wir noch von Greuther Fürth. Die Berliner sind sehr kompakt und sehr gut organisiert», sagt BVB-Trainer Lucien Favre. Sein Gegenüber Urs Fischer hofft, dass Dortmund «nicht seinen besten Tag erwischt und wir einfach einen guten Tag haben. Und dann ist im Pokal immer einiges möglich.»

Westduell zwischen Köln und Schalke

Im Duell zweier Fußball-Bundesligisten treffen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen im Rhein-Derby aufeinander. Trainer Julian Nagelsmann muss mit der TSG 1899 Hoffenheim bei seinem zukünftigen Verein RB Leipzig antreten.

Vize-Meister FC Schalke 04 will nach der bislang enttäuschenden Bundesliga-Saison gegen Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln im Pokal eine Runde weiterkommen. Vermeintlich leichtere Auswärtsaufgaben haben Werder Bremen gegen Regionalligist SC Weiche Flensburg und der 1. FC Nürnberg gegen Drittligist Hansa Rostock. Der SC Freiburg muss bei Zweitligist Holstein Kiel antreten, im Zweitliga-Duell stehen sich Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg gegenüber.

DFB-Pokal, 2. Runde:

Dienstag:

Ch. Leipzig – SC Paderborn 07 0:3 (0:2)

SSV Ulm 1846 – Fortuna Düsseldorf 1:5 (1:4)

Hannover 96 – VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Darmstadt 98 – Hertha BSC 0:2 (0:0)

SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV 0:3 (0:1)

SV Rödinghausen – Bayern München 1:2 (0:2)

1. FC Heidenheim – SV Sandhausen 3:0 (2:0)

FC Augsburg – FSV Mainz 05 3:2 n.V. (1:2, 2:2)



Mittwoch:

Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr)

SC Weiche Flensburg 08 – Werder Bremen

1. FC Köln – FC Schalke 04

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin

Holstein Kiel – SC Freiburg (20.45 Uhr)

Arminia Bielefeld – MSV Duisburg

RB Leipzig – 1899 Hoffenheim

Bor. Mönchengladbach– Bayer Leverkusen



(sw/L'essentiel/dpa)