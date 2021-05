Messi-​​Gala hält Barca im Titelrennen

3:2! Barca fuhr am Sonntagabend am 34. Spieltag der spanischen La Liga einen wichtigen Auswärtssieg beim FC Valencia ein. Vier Runden vor dem Ende verkürzten die Katalanen den Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid auf zwei Zähler. Barca ist punktegleich mit Real Madrid Dritter – das direkte Duell spricht für den Rivalen.

Die Gäste gerieten in Valencia in Rückstand. Gabriel Paulista brachte die Hausherren nach dem Seitenwechsel in Führung (50.). Barca hatte die richtige Antwort parat. Lionel Messi traf im Nachschuss nach seinem verschossenen Elfmeter zum Ausgleich (1:1). Antoine Griezmann drehte die Partie wenig später (63.).

Doppelpack von Messi

Superstar Messi schlug ein zweites Mal zu (69.). Nach der vermeintlichen Vorentscheidung musste der Titel-Mitfavorit doch noch einmal zittern. Carlos Soler, der zum 1:0 den Assist geliefert hatte, verkürzte auf 2:3 (83.).

Barcelona brachte den Vorsprung über die Zeit, siegte dank des Doppelpacks seines «Zauberflohs». Am 8. Mai kommt es im Camp Nou zum großen Schlager gegen Atletico.

(L'essentiel/sek)