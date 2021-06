Bereits 52 Corona-​​Fälle bei der Copa América

Zwei Tage nach dem Auftakt der Copa América gibt es beim südamerikanischen Kontinentalturnier bereits Dutzende Corona-Fälle. 52 Fußballspieler und Mitarbeiter seien positiv getestet worden, berichtete die Sportzeitung «Lance» am Dienstag unter Berufung auf das brasilianische Gesundheitsministerium. Allein in der venezolanischen Delegation hatten sich zuletzt rund ein Dutzend Spieler und Mitarbeiter infiziert.

Die Copa América hatte am Sonntag begonnen. Das südamerikanische Kontinentalturnier war erst vor wenigen Wochen nach Brasilien verlegt worden, nachdem Argentinien wegen der zweiten Corona-Welle als Ausrichter abgesprungen war. Der südamerikanische Fußballverband Conmebol geriet daraufhin in die Kritik, denn auch Brasilien ist noch immer ein Corona-Brennpunkt: Über 17,5 Millionen Menschen haben sich dort nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 490.000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 bisher gestorben.

Brasilien eröffnet mit Sieg die Copa América

Titelverteidiger Brasilien ist erfolgreich in das Turnier gestartet. Die Mannschaft um Superstar Neymar gewann das Eröffnungsspiel der Südamerikameisterschaft am Sonntag gegen Venezuela in Brasilien mit 3:0. Die Treffer im Stadion Mané Garrincha erzielten Verteidiger Marquinhos nach einem Eckstoß von Neymar in der 23. Minute, Neymar selbst per Elfmeter (64.) und Gabriel Barbosa (89.).

Venezuela hatte zuvor nach acht positiven Corona-Tests innerhalb der Mannschaft, noch kurzfristig 15 neue Spieler geholt. Auch der ehemalige Bundesliga-Profi Tomás Rincón vom FC Turin war wegen Covid-19-Symptomen nicht mit der venezolanischen Mannschaft nach Brasilien gereist.

Brasilien-Kapitän Casemiro, der zuvor sein Unbehagen über die Austragung der Copa América in seiner Heimat ausgedrückt hatte, sagte im Fernsehen: «Es könnte ein Freundschaftsspiel sein, Copa América, Weltmeisterschaft – wir spielen, um zu gewinnen. Venezuela wollte ein Unentschieden, aber wir waren konzentriert und aggressiv im letzten Drittel des Spielfeldes.» Beim zweiten Spiel konnte Kolumbien gegen Ecuador eine 1:0-Erfolg feiern.

(L'essentiel/DPA)