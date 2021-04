Mario Götze schießt gegen Lucien Favre

Als Mario Götze 2016 von Bayern München zu seinem Jugendclub Borussia Dortmund zurückkehrte, weckte das hohe Erwartungen im Umfeld der Schwarz-Gelben. Schließlich gewann der offensive Mittelfeldspieler in seiner ersten Zeit in Dortmund zweimal die Deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und erreichte 2013 zudem das Champions-League-Finale mit dem BVB.

Das Götze nach seiner Rückkehr in den Ruhrpott nicht an frühere Top-Leistungen anknüpfen konnte, hatte auch damit zu tun, dass Deutschlands Weltmeisterheld von 2014 monatelang an den Folgen einer Stoffwechselerkrankung litt und Mühe hatte, seine Bestform wiederzufinden. Götze spielte in der Schlussphase seiner zweiten Dortmunder Zeit kaum noch eine Rolle im Team des damaligen BVB-Coaches Lucien Favre und wechselte im vergangenen Herbst zu PSV Eindhoven. Nun erhebt der 28-Jährige im Interview mit dem Fußballmagazin «11 Freunde» schwere Vorwürfe gegen den Schweizer Trainer.

«Keine Performancekultur bei der Borussia»

«In den letzten beiden Jahren bei der Borussia gab es aus meiner Sicht keine Performancekultur, die ausschließlich auf Leistung ausgelegt war», erklärt Götze und betonte zudem, die Gründe für sein Dasein als Bankdrücker beim BVB unter Favre nicht nachvollziehen zu können: «Er sagte, dass er nicht glaubt, dass ich der Mannschaft helfen kann und er keine Position für mich hat, was für mich grundsätzlich wenig Sinn machte und eher Ausreden waren.»

In Dortmund bedrückte Götze das Gefühl, «keine Relevanz mehr zu haben». Dies sei nun in Eindhoven ganz anders, weil er sich dort wohler fühle und das Vertrauen von Trainer Roger Schmidt genieße. Während er wettbewerbsübergreifend in den zwei Jahren unter Favre nur 2875 Einsatzminuten sammeln konnte – 609 Minuten davon in seinem letzten BVB-Jahr – kommt er bei Eindhoven bislang auf 23 Saisoneinsätze, wobei er sechs Treffer erzielte und fünf weitere vorlegte.

