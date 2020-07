Hat Pep Guardiola einen imaginären Freund?

Was ist auf dem Video zu sehen, das gerade auf Twitter die Runde macht? Guardiola sitzt auf der Trainerbank, sieht offenbar eine Szene, die ihm nicht gefällt. Er dreht sich zur Seite, gestikuliert wild und macht seinem Ärger Luft. Dann gibt er taktische Anweisungen. Merkwürdig: Guardiola ist von leeren Sitzen umgeben. Hat er also einen oder mehrere imaginäre Freunde, mit denen er sich während des Spiels unterhält.

Pep Guardiola now has an imaginary friendpic.twitter.com/kCEUOtFgKg