Marcelo könnte Real gegen Chelsea fehlen

5. Mai, 21 Uhr: Dann erfolgt an der Stamford Bridge der Anpfiff zum Halbfinale-Rückspiel in der Champions League zwischen Chelsea und Real Madrid. 1:1 unentschieden hatten sich die beiden Teams in einem animierten, von Regen geprägten Hinspiel getrennt. Doch nun stellen sich den Madrilenen ungeahnten Personalsorgen vor dem bislang wichtigsten Spiel der Saison. Denn so könne es sein, dass die Mannschaft von Zinedine Zidane ohne Außenverteidiger Marcelo auskommen muss, der noch im Hinspiel die Kapitänsbinde trug.

Seit 2011 ist der gebürtige Brasilianer auch im Besitz des spanischen Passes, ist spanischer Staatsbürger. Und wurde als solcher ausgelost, um bei der Lokalwahl in Madrid zu helfen, die am 4. Mai stattfindet – einen Tag vor dem eminent wichtigen Halbfinale-Rückspiel.

Real Madrid soll laut spanischer Medienberichte schon gegen die Wahl Marcelos protestiert haben. Denn so können Wahlhelfer laut Regularien von ihrer Pflicht entbunden werden, sollten sie berufliche Gründe vorweisen können. Voraussetzung für eine Aussetzung ist, dass während des Zeitraums der Wahl wesentliche Dienste für die Gemeinschaft geleistet werden. Bislang haben die offiziellen Behörden dem Wunsch des Clubs nicht stattgegeben. Es wäre allerdings durchaus möglich, dass der 32-Jährige am Mittwoch separat nach London reist, um noch rechtzeitig zu seinen Mitspielern zu stoßen.

(L'essentiel/Erik Hasselberg)