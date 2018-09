Dortmund, Mainz und Leipzig wollen Heimvorteil nutzen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Borussia Dortmund und RB Leipzig wollen am Mittwoch (20.30 Uhr) ihren Heimvorteil in der Fußball-Bundesliga nutzen. Der BVB kann im Duell mit Aufsteiger 1. FC Nürnberg den schwächsten Saisonstart seit vier Jahren vergessen machen, zumal die Franken seit 28 Jahren nicht mehr in Dortmund gewonnnen haben. Leipzig steht ebenso unter Druck wie der nach vier Spielen noch sieglose VfB Stuttgart. Nur mit ihrem zweiten Saisonsieg können sich die Sachsen zum Abschluss des fünften Spieltags ans obere Tabellendrittel heranschieben.

Tabelle:



1. Bayern München 5 12:3 13

2. Werder Bremen 5 10:6 11

3. Hertha BSC 5 10:7 10

4. Borussia Dortmund 4 8:3 8

5. 1899 Hoffenheim 5 9:8 7

6. VfL Wolfsburg 4 8:7 7

7. Bor. M'gladbach 4 7:6 7

8. FSV Mainz 05 4 4:3 7

9. SC Freiburg 5 8:9 7

10. 1. FC Nürnberg 4 4:3 5

11. Fortuna Düsseldorf 4 4:4 5

12. FC Augsburg 5 7:8 5

13. RB Leipzig 4 6:8 5

14. Eintracht Frankfurt 4 5:6 4

15. Bayer Leverkusen 4 3:8 3

16. VfB Stuttgart 4 3:7 2

17. Hannover 96 5 4:9 2

18. FC Schalke 04 5 2:9 0

Fortuna Düsseldorf empfängt Bayer Leverkusen (18.30 Uhr). Der Aufsteiger hat seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren; Bayer gelang zuletzt der erste Saisonsieg. Borussia Mönchengladbach empfängt Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Der FSV Mainz 05 kann mit einem Heimsieg gegen den ebenfalls gut in die Saison gestarteten VfL Wolfsburg an den Niedersachsen vorbeiziehen.

Bundesliga, 5. Spieltag:

Dienstag:

Werder Bremen – Hertha BSC 3:1 (2:0)

Bayern München – FC Augsburg 1:1 (0:0)

Hannover 96 – 1899 Hoffenheim 1:3 (0:1)

SC Freiburg – FC Schalke 04 1:0 (0:0)



Mittwoch:

Fortuna Düsseldorf – Bayer Leverkusen (18.30 Uhr)

Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr)

RB Leipzig – VfB Stuttgart

Bor. Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg



(L'essentiel/dpa)