Strasburg schlägt bemühte Frankfurter

Racing legte schwungvoll los und kam in den nach acht Minuten zu einer ersten gefährlichen Chance. Liènhard tauchte gefährlich vorm Gästetor auf, seinen Schuss traf jedoch nur das Außennetz. In der Folge kamen die Frankfurter besser ins Spiel.

Die Franzosen trafen dann in der 33. Minute zum 1:0. Nach einer Ecke landete der Ball vor den Füßen von Kévin Zohi und der Mittelstürmer spitzelt den Ball an Kevin Trapp vorbei ins linke Toreck. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause, verdiente Führung für Strasburg.

Nach der Pause waren die Gäste aus Frankfurt am Drücker. Der Ausgleich schien längere Zeit in der Luft zu liegen. Die Frankfurter fanden jedoch keine Möglichkeit ihre Anstrengungen in etwas Zählbares umzuwandeln. So blieb es am Ende beim 1:0 für Strasburg.

(L'essentiel)