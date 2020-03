Spurs-​​Star rastet aus und jagt Fan auf der Tribüne

Eric Dier taking some direct action #WhatAClub pic.twitter.com/giiKVwhg7u — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) March 4, 2020

Was wäre ein Krimi ohne eine Verfolgungsjagd? Tottenham Hotspur zog in der fünften Runde des FA-Cups am Mittwochabend alle Register, um seinen Fans im neuen, prunkvollen Stadion eine Show zu bieten. Happy End gab es keines. Verteidiger Eric Dier sorgte für wilde Szenen.

Die Spurs führten (Vertonghen, 13.), kassierten den späten Ausgleich (Drmic, 78.), vergaben in der Verlängerung beste Chancen, sicherten sich im Elfmeterschießen den Vorteil, nur um mit den letzten drei Versuchen gegen Norwich-Keeper Tim Krul zu scheitern. Die Nordlondoner verloren daheim gegen den Tabellenletzten der Premier League und schieden aus.

Während sich die erfolgreichen Außenseiter in den Armen lagen und Elfer-Killer Krul feierten, gingen auf der Südtribüne bei den Hausherren die Wogen hoch.

Eric Dier, der in der Innenverteidigung der Spurs 120 Minuten absolviert hatte, wurde gefilmt, als er über die Werbebande sprang und einen Fan auf der Tribüne jagte. In etwa auf Höhe der 20. Reihe schien er den Anhänger des eigenen Teams gestellt zu haben, versuchte ihn zu konfrontieren, andere Fans hielten ihn zurück. Schließlich begleiteten Securitys den englischen Teamspieler in die Stadionkatakomben.

Was war passiert? Das war so kurz nach den chaotischen Szenen schwer zu beurteilen. Rasch machte das Gerücht die Runde, der «Fan» hätte den letzten Elferschützen der Spurs, Gedson Fernandes, rassistisch beleidigt. Dier sagte auf einem der Amateur-Videos: «Er ist mein Bruder! Er ist mein Bruder!»

Trainer Jose Mourinho brachte auf der Pressekonferenz kurz darauf Licht ins Dunkle. Er sagte: «Wir als Profis dürfen uns nicht zu so etwas hinreißen lassen. Aber Eric und seine Familie wurden beleidigt. Es ging um seinen kleinen Bruder. Unter diesen Umständen kann ich seine Reaktion verstehen. Das würde wohl jeder von uns so machen.»

