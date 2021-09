Österreich erlebt Debakel – Frankreich patzt

Gruppe D

Was ist nur mit dem Weltmeister los? Schon am Mittwoch patzten die Franzosen zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina (1:1). Und auch am Samstagabend gibt es auswärts gegen die Ukraine nur einen Punkt. ManUnited-Angreifer Martial bewahrt sein Team kurz nach der Pause immerhin vor einer Pleite. Weil allerdings auch die Konkurrenz patzt, ist Frankreich weiterhin Gruppenerster.

Gruppe F

Für unseren Österreich dürfte es ganz schwer werden mit der WM-Quali. Auswärts in Isreal geht das Team gleich mit 2:5 unter. Auch Stürmer Munas Dabbur steuert einen Treffer bei. Israel schnappt sich Gruppenrang zwei, die Österreicher liegen bereits drei Punkte zurück auf Platz 4.

Die Dänen sind einfach nicht zu bremsen. Zwar tut sich der EM-Halbfinalist auf den Färöern erstaunlich schwer vor dem gegnerischen Tor, am Schluss ist es aber trotzdem der fünfte Zu-Null-Sieg im fünften Spiel. Danish Dynamite marschiert mit großen Schritten Richtung Katar 2022.

Gruppe G

Die der Gruppe G geht es richtig eng zu. Die Niederlande legt zu Hause mit einem klaren 4:0-Sieg gegen Montenegro vor. Barça-Stürmer Depay schnürt einen Doppelpack.

Nach dem die Türkei zum Quali-Start die Niederlande und Norwegen wegputzte, gabs zuletzt zwei Unentschieden gegen Lettland und Montenegro. Auch gegen Underdog Gibraltar dauert es 54 Minuten bis der Knoten endgültig platzt. Dank des 3:0-Erfolg bleibt die Türkei Gruppenerster.

Wie die Niederlande und die Türkei erfüllt auch Norwegen seine Pflicht. BVB-Knipser Haaland bringt die Skandinavier nach 20 Minuten vom Punkt aus auf die Siegerstraße.

