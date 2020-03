FC Ingolstadt feuert Jeff Saibene

+++ #Schanzer trennen sich von Saibene +++

"Sich mit jeder Faser gegen alle Widerstände zu wehren, darum geht es. (...)" - Michael #Henke

Der FCI bedankt sich bei Jeff #Saibene & Co-Trainer Carsten #Rump für ihren Einsatz!

__

Zum Statement: https://t.co/h77NRSeasc pic.twitter.com/a5sIC4KlCw — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) March 9, 2020

Nicht einmal 24 Stunden nach dem 1:1-Unentschieden beim Halleschen FC setzt der FC Ingolstadt Jeff Saibene vor die Tür. Das gab der Verein am Montag bekannt. Der Trainer aus Luxemburg hatte die «Schanzer» vor der Saison übernommen. Ingolstadt steht derzeit auf Platz fünf der 3. Liga in Deutschland. Der frühere Bundesligist und Zweitliga-Absteiger hat als Tabellenfünfter fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter MSV Duisburg.

Die Bilanz der Ingolstädter im Jahr 2020 fällt nicht gut aus: Vier Niederlagen und zwei Unentschieden stehen nur einem Sieg gegenüber – zu wenig für den ambitionierten Club, der um den Aufstieg in Liga zwei mitspielen will. «Wir müssen feststellen, dass die Mannschaft in den bisherigen Partien des Jahres nicht mehr, beziehungsweise nur noch vereinzelt, an ihre Leistungsgrenze kommt», erklärt Sportdirektor Michael Henke am Montag.

Allein die Punktausbeute aus den vergangenen Wochen sei nicht ausschlaggebend für die Entlassung Saibenes gewesen. «Sich mit jeder Faser gegen alle Widerstände zu wehren, darum geht es. Entsprechend haben wir leider die Überzeugung gewonnen, dass wir eine Veränderung auf der wichtigen Position des Trainers herbeiführen müssen, um dieses maximale Feuer wieder ins Team zu bringen», so Henke weiter. Wer das Amt übernimmt, steht noch nicht fest.

(sw/L'essentiel)