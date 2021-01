Gegner attackiert «Ibra» – und wird verbal vernichtet

Italiens Tabellenführer AC Milan verlor am Wochenende das Topspiel gegen Atalanta Bergamo mit 0:3. Weil Stadtrivale Inter patzte (0:0 bei Udinese), bleibt an der Spitze alles unverändert. Der Frust über die klare Heimniederlage saß bei Zlatan Ibrahimovic und Co. dennoch tief. Der Superstar wurde in der Schlussphase des Spiels von Gegenspieler Duvan Zapata provoziert.

Der Schwede reagierte gereizt und mit vernichtenden Worten. Die TV-Mikrofone fingen im Stadion ohne Zuschauer jedes einzelne davon deutlich hörbar ein. Zapata kritisierter Ibrahimovic: «Du kannst kein Spiel ohne Elfmeter beenden - willst du den 13. Elfer?» Seine Antwort an den Kolumbianer: «Ich habe mehr Tore erzielt als du Spiele in deiner Karriere absolviert hast.»

Und tatsächlich, die Rechnung geht auf. Ibrahimovic hält bei 480 Treffern aus 775 Spielen. Zapata hat gerade einmal 334 Pflichtspiele bestritten. Zapata ist mit 29 um zehn Jahre jünger als der Routinier.

(L'essentiel/sek)