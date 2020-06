Geisterspiel? Flitzer stürmt bei Barca-​​Sieg aufs Feld

Die Katalanen hatten bereits nach 65. Sekunden die Weichen auf Sieg gestellt. Jordi Alba fand mit einer Maßflanke Arturo Vidal, der aus elf Metern einnickte - 1:0 (2.). Martin Braithwaite (7.) und der doch fit gewordene Kapitän Lionel Messi (13.) verpassten die frühe Entscheidung.

So kamen die Mallorquiner zur Ausgleichschance. Takefusa Kubo scheiterte in der 32. Minute mit einem Freistoß am starken Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen.

Doch in die größte Druckphase der Gastgeber hinein gelang Braithwaite nach Messi-Flanke das 2:0 (37.). Alba legte in der 79. Minute das 3:0 nach, wieder von Messi vorbereitet. In der 93. Minute traf der argentinische Superstar selbst zum 4:0-Endstand.

Flitzer auf dem Feld

Für Wirbel hatte allerdings eine Szene gesorgt, die es bei Geisterspielen gar nicht geben dürfte: ein Flitzer war auf das Feld gestürmt. Der junge Mann hatte ein Trikot des argentinischen Stars getragen, die reduzierte Anzahl von Ordnern genützt, um aufs Feld zu laufen. Zu Messi kam er nicht, machte aber ein Selfie mit Alba.

Mit dem 19. Saisonsieg festigten die Katalanen Platz eins in der Primera Division, liegen bei einem Spiel mehr fünf Zähler vor Real Madrid. Die "Königlichen" empfangen am Sonntag Eibar.

(L'essentiel/red)