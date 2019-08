Luxemburger Flagge in der Champions League

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Dienstagabend fand in Porto das Qualifikationsspiel für die Champions League zwischen Porto und Krasnodar aus Russland statt. Ein Leser von L'essentiel war dabei und machte dabei eine kuriose Entdeckung. Im Fanblock der Heimmannschaft war die großherzogliche Flagge zu sehen. Blau-weiß gestreift mit dem roten Löwen in der Mitte wurde sie nicht weit von einer Vereinsflagge gezeigt.

Wie die Flagge in den Block lässt sich nicht sagen. Man kann nur vermuten, dass die Flagge von Portugiesen die in Luxemburg wohnen oder von Luxemburgern mit portugiesischen Wurzeln in das Stadion gebracht wurde.

Die Nationalfarben und der rote Löwe brachten dem Heimteam übrigens kein Glück. Obwohl man das Hinspiel in Krasnodar mit 0-1 gewonnen hatte, schieden die Portugiesen aus der Qualifikation zur Champions League aus. Das Heimspiel ging 2-3 für die Gäste aus, die Auswärtstorregel machte den Unterschied aus.

(jg/L'essentiel)