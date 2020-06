Der FC Bayern kann am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel machen. Mit einem Sieg beim Champions-League-Anwärter würden die Münchner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend ausbauen. Konkurrent Borussia Dortmund ist am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga erst am Abend (18.30 Uhr) im Topspiel gegen das seit vier Spielen ungeschlagene Hertha BSC gefordert.

Beim Duell von RB Leipzig gegen den Tabellenletzten SC Paderborn (15.30 Uhr) wird Nationalstürmer Timo Werner besonders im Fokus stehen. Der 24-Jährige steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Fast genauso dringend wie Paderborn braucht auch der Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf zeitgleich im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Im Rhein-Main-Derby empfängt Eintracht Frankfurt den FSV Mainz 05.

(L'essentiel/dpa)