Ronaldinho wegen gefälschtem Pass verhaftet

Der mittlerweile 39-jährige Brasilianer ist in der Nacht auf Donnerstag in der Nähe der paraguayischen Hauptstadt Asuncion festgenommen worden, berichten mehrere südamerikanische Medien unter Berufung auf das Innenministerium Paraguays.

Ronaldinho war mit gefälschten Papieren aufgegriffen worden. Das Kuriose daran: Auf dem Reisepass ist Ronaldinhos Name, Geburtsdatum und Geburtsort vermerkt. Allerdings ist der Weltmeister von 2002 demnach Paraguayer. Das machte die Behörden stutzig.

¡Ronaldinho, detenido en Paraguay! El astro brasileño fue denunciado, junto a su hermano, por supuesta adulteración de documentos falsos. Está bajo custodia policial en su hotel y este jueves se tendrá que presentar a declarar. pic.twitter.com/oaW19BY73A — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2020

In Haft ist der ehemalige Weltfußballer des Jahres allerdings nicht. Er wird den Berichten zufolge gerade mit seinem Bruder in einem Hotelzimmer festgehalten. Dort sei der Pass auch gefunden worden. Seinen brasilianischen Pass hatte man Ronaldinho vor zwei Jahren abgenommen. Die Brüder hatten ohne Genehmigung eine Zuckermühle mit Angelplattform und Pier in einem permanenten Schutzgebiet am Guaiba-See errichtet. Die folgende Geldstrafe von umgerechnet zwei Millionen Euro hatten sie nicht zahlen können.

«Es gibt keine alternative Maßnahme als den Einzug der Pässe», hatte der Staatsanwalt erklärt. Er hatte von «wiederholter unfairer, missbräuchlicher und totaler Respektlosigkeit» und «Ungehorsam und Nichteinhaltung des Rechtssystems» gesprochen.

(L'essentiel)