Uefa begeistert von Titan-​​Parade des Joé Frising

Nach der Verletzung von Stammkeeper Jonathan Joubert waren die Sorgen bei F91 Düdelingen groß. Für den Luxemburger Fußball-Meister ging es zu der Zeit noch um den historischen Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Ein paar Spiele später scheint es die Torwartdiskussion nie gegeben zu haben. Mit Ersatzmann Joé Frising gelang F91 das Fußballmärchen. Mehr noch: Beim ersten Gruppenspiel gegen den AC Mailand (0:1) ragte der Luxemburger aus einer starken Mannschaft heraus.

Auch die Uefa war beeindruckt von der Leistung des F91-Keepers. In einem Video postet der offizielle Kanal der Europa League die besten Paraden des ersten Spieltages. Unter den Top five ist auch die Titan-Parade von Frising gegen Gonzalo Higuaín. Ohne Zweifel, der 24-Jährige hat sich innerhalb kurzer Zeit einen Namen gemacht - nicht nur in Luxemburg.

(hej/L'essentiel)