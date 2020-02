Real verliert gegen Man City, Lyon erwischt Juve kalt

1:2 Real Madrid gegen Manchester City

Real Madrid steht in der Champions League vor dem Achtelfinal-Aus. Ohne ihren Mittelfeld-Star Toni Kroos verloren die Königlichen am Mittwoch das Hinspiel im heimischen Bernabeu-Stadion gegen Manchester City mit 1:2 (0:0). Isco hatte die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane in Führung gebracht (60. Minute).

Doch Gabriel Jesus (78.) und der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne (83./Foulelfmeter) drehten die Partie noch zugunsten des Teams von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. Der noch amtierende englische Meister verschaffte sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am 17. März. Bei Real sah Sergio Ramos in der 86. Minute wegen einer Notbremse Rot.

1:0 Olympique Lyon gegen Juventus Turin Cristiano Ronaldo und Juventus Turin müssen um das Weiterkommen in der Champions League bangen. Der italienische Fußball-Rekordmeister musste sich am Mittwochabend beim französischen Vertreter Olympique Lyon im Achtelfinal-Hinspiel mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Damit steht Juve im Rückspiel am 17. März gewaltig unter Druck. Lucas Tousart erzielte in der 31. Minute den einzigen Treffer der Partie. Der 22-Jährige wechselte für geschätzt rund 24 Millionen Euro zum Berliner Bundesligisten Hertha BSC, wurde aber direkt wieder an seinen bisherigen Club aus der Ligue 1 ausgeliehen. Ronaldo zeigte eine insgesamt enttäuschende Leistung. Cristiano Ronaldo wurde von den Gastgebern gut bewacht.(Foto: Jonathan Moscrop/CSM ZUMA Wire/dpa) (l'essentiel/dpa)