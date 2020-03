Real Madrid stellt Fußballer unter Quarantäne

Die Coronavirus-Pandemie hat nun auch den spanischen Champions-League-Rekordsieger Real Madrid um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos erwischt. Der Club setzt die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Profiteams in Quarantäne. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sei, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Damit kommt auch in Spanien der Fußball immer mehr zum Erliegen. Zugleich kündigte die Liga an, dass der Spielbetrieb in den obersten beiden Ligen zumindest bis April ausgesetzt wird. Ursprünglich waren Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt worden. Durch die Quarantäne-Maßnahmen erscheint auch das Länderspiel gegen Deutschland am 26. März immer unwahrscheinlicher. Das Spiel soll im Stadion von Atlético Madrid stattfinden.

Sollten die Spieler von Real 14 Tage – so die übliche Zeit – unter Quarantäne stehen, stünden sie für den Fußball-Klassiker nicht zur Verfügung. Der Verein hatte mitgeteilt, dass die Fußballspieler im Trainingszentrum des Clubs mit den Basketballern in Kontakt stünden, deshalb seien auch sie betroffen. Man habe außerdem alle Clubeinrichtungen geschlossen und empfehle Quarantäne für das gesamte Personal, das im Trainingszentrum Ciudad Real Madrid arbeite.

(L'essentiel/dpa)