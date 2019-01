Manchester United siegt weiter, Chelsea strauchelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Manchester United hat seine gute Form in der Premier League mit ins neue Jahr genommen. Dank einem 2:0 in Newcastle haben die Red Devils nunmehr vier Siege in Folge gefeiert.

Bildstrecken Premier-League-Clubs verdienen mit Einlauf-Kids Tabelle:



1. FC Liverpool 20 48:8 54

2. Tottenham Hotspur 21 46:21 48

3. Manchester City 20 46:21 47

4. FC Chelsea 21 28:16 44

5. FC Arsenal 21 46:31 41

6. Manchester United 21 43:32 38

7. Leicester City 21 25:23 31

8. FC Watford 21 30:31 29

9. Wolverhampton 21 23:25 29

10. West Ham United 21 29:32 28

11. FC Everton 21 31:31 27

12. AFC Bournemouth 21 31:40 27

13. Brighton & Hove 21 24:29

14. Crystal Palaca 21 19:26 22

15. Nwecastele United 21 15:29 18

16. FC Burnley 21 21:42 18

17. Cardiff City 19:41 18

18. FC Southampton 21 21:38 16

19. FC Fulham 19:47 14

20. Huddersflied Town 21 13:37 10

Stürmerstar Romelu Lukaku wurde in den letzten Spielen vom neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer kaum berücksichtigt. Im Match beim abstiegsbedrohten Newcastle United saß der Belgier 63 Minuten lang auf der Bank. Er kam dann für Anthony Martial ins Spiel – und schoss nach einer Minute das 1:0. Er staubte ab, nachdem Newcastles Torwart Martin Dubravka einen Freistoß nach vorne abprallen ließ. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss legte Marcus Rashford das 2:0 nach.

Während es bei Manchester United weiter nach oben geht, erreichte Chelsea daheim gegen Southampton nur ein 0:0. Chelsea, allen voran Stürmer Alvaro Morata, hatte eine Reihe von Torchancen, die zu einem sicheren Sieg hätten ausreichen müssen. Aber die Südengländer verteidigten geschickt und mit etwas Glück. Chelsea hatte vier seiner letzten fünf Spiele in der Premier League für sich entschieden.

Premier League, 21. Spieltag:

FC Everton – Leicester City 0:1 (0:0)

FC Arsenal – FC Fulham 4:1 (1:0)

Cardiff City – Tottenham Hotspur 0:3 (0:3)

AFC Bournemouth – FC Watford 3:3 (3:3)

FC Chelsea – FC Southamptoon 0:0 (0:0)

Huddersfield Town – FC Burnley 1:2 (1:1)

West Ham United Brighton & Hove 2:2 (0:0)

Wolverhampton – Crystal Palace 0:2 (0:0)

Newcastle United – Manchster United 0:2 (0:0)

Manchester City – FC Liverpool (21 Uhr)



(L'essentiel/tzi/sda)