Bayern trifft auf «angeschlagenen Boxer»

Der FC Bayern strebt zum Abschluss des Münchner Jahres der Tore einen Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg an. «Es liegt viel an der Art und Weise, wie du selbst auftrittst, wenn der Gegner in einer Krise ist», sagte Trainer Julian Nagelsmann. «Dieser Spruch, ein angeschlagener Boxer ist immer sehr gefährlich, ist vielleicht etwas abgelutscht, aber grundsätzlich trifft das ein schon ein bisschen zu.»

Bei der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) dürfe man nicht mit «angezogener Handbremse» spielen, mahnte der Coach. Nach 52 Toren in dieser Bundesliga-Saison und insgesamt 112 in diesem Jahr wollen die Münchner gegen einen Lieblingsgegner überzeugen. Auch Robert Lewandowski winkt eine Bestmarke.

Wolfsburg entschlossen

Ausgangslage: Der FC Bayern steht als Herbstmeister fest, nach sechs Pflichtspielniederlagen steht Wolfsburg als Tabellenelfter mit Trainer Florian Kohfeldt unter Druck - wenngleich nicht in München. «Das sind genau die Situationen, in denen man positiv überraschen kann. Und das ist gerade in unserer Lage eine angenehme Ausgangsposition», sagte Kohfeldt. «Wir haben am Freitag noch einmal die Chance, in der Bundesliga etwas zu holen. Die wollen wir mit aller Macht ergreifen.»

Personal: München muss weiter auf Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Corentin Tolisso im Mittelfeld verzichten. Als neuer Ausfall kommt der von Kingsley Coman dazu. Zurück ist Marcel Sabitzer nach längerer Verletzungspause. Wolfsburg hofft auf Bayern-Experte Dodi Lukebakio im Sturm. In seiner Bundesliga-Karriere hat er für Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und den VfL gegen keinen Gegner häufiger getroffen hat als gegen München: Fünf Tore in sieben Spielen.

Lewandowski winkt alleiniger Rekord

Lewandowski-Marke: Eine weitere historische Tor-Marke strebt Robert Lewandowski im letzten Spiel des Jahres an. Der 33 Jahre alte Pole hat bislang 42 Bundesligatore im Kalenderjahr 2021 erzielt, so viele wie Bayern-Legende Gerd Müller 1972. Bei einem weiteren Treffer gegen Wolfsburg würde Lewandowski alleiniger Rekordhalter werden. «Ob er einen X-Jubel macht oder gar keinen Jubel, kann er selber entscheiden. Es ist schön, dass er trifft», sagt Nagelsmann. Gegen Wolfsburg trifft Lewandowski besonders gerne: 23 Tore gelangen dem Polen in 20 Liga-Spielen. Nur Gerd Müller erzielte gegen einen Gegner mehr Treffer - 27 Tore gegen den Hamburger SV.

Bilanz: Der FC Bayern verlor keines seiner 24 Bundesliga-Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg, es gab 22 Siege und 2 Remis. Kein anderes Team trat in der Liga zuhause so oft gegen einen Gegner an, ohne ein einziges Mal zu verlieren.

