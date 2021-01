Premier League vermeldet Rekord an positiven Tests

Corona-Schock in der Premier League: Die Fußballliga in England vermeldet ein Rekordhoch an positiven Corona-Tests. Wie die Liga nämlich mitteilt, gab es in den letzten beiden Testrunden 40 positive Fälle. Getestet wurden 2’295 Spieler. Die hohe Zahl ist extrem. Und erschreckend.

Ein Beispiel: In der letzten Woche gab es lediglich 18 positive Corona-Fälle, was zu dieser Zeit aber bereits ein trauriger Rekord war. Clubs sind mehrere betroffen: vor allem aber Fulham und Manchester City. Spiele dieser Teams mussten auch verschoben werden.

Wer jetzt aber denkt, dass die Premier League reagiert und die Meisterschaft stoppt, nun – der liegt falsch. Die Saison ist nämlich nicht bedroht. Am Montag kündigte die Regierung an, dass der Spitzensport trotz des neuen landesweiten Lockdowns fortgeführt wird. Noch im Frühling sah es anders aus. Damals nahm die Politik keine Rücksicht auf den Profisport, wurde die doch unterbrochen und erst Monate später fortgeführt.

(L'essentiel/Nils Hänggi)