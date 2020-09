Star von Guardiola positiv auf Corona getestet

Im Vorjahr musste sich Manchester City den Wolverhampton Wanderers zwei Mal geschlagen geben. Die Wolves setzten sich im Oktober im Etihad Stadium mit 2:0 durch, gewannen das Rückspiel im Dezember daheim mit 3:2.

Den Citizens blüht am Montag in der zweiten Runde der Premier League also ein echter Härtetest. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt erhält Star-Trainer Pep Guardiola die Nachricht über den Ausfall eines Schlüsselspielers: Ilkay Gündogan.

Montagmittag wurde bekannt, dass der 29-jährige Mittelfeldspieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Deutsche muss in Quarantäne und wird seinem Team daher in den kommenden Spielen fehlen. Er ist nach Riyad Mahrez (29) und Aymeric Laporte (26) bereits der dritte City-Profi, der sich mit dem Virus angesteckt hat.

(L'essentiel/sek)