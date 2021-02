Auch Leverkusen scheitert an einem Underdog

Regionalligist Rot-Weiß Essen schreibt sein Pokal-Märchen fort und steht nach großem Kampf gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale. Der klassentiefste im Wettbewerb verbliebene Club gewann gegen den Vorjahresfinalisten im Essener Dauerregen mit 2:1 nach Verlängerung und erreichte erstmals seit 27 Jahren die Runde der besten Acht. Die blamierten Leverkusener, die das Spiel lange dominiert hatten, stecken nach zuvor nur vier Punkten aus sechs Bundesliga-Partien in einer echten Krise.

Leon Bailey (105.) traf zwar zunächst für Bayer, doch Oguzhan Kefkir (108.) und Simon Engelmann (118.) sorgten dafür, dass RWE auch im 33. Pflichtspiel innerhalb eines Jahres ungeschlagen blieb. Der Engelmann-Treffer wurde lange überprüft – zählte aber doch. Zuvor hatte der Traditionsverein und Pokalsieger von 1953 Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf ausgeschaltet.

Wieder muss es das Elfmeterschießen richten

Bayer war mit klaren Absichten nach Essen gereist. Nach dem Aus des Titelverteidigers FC Bayern in der zweiten Runde schien die Chance auf den Pokalsieg so groß wie lange nicht mehr. «So denken viele andere Clubs auch», hatte Bayer-Sportchef Rudi Völler kurz vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Nationalspieler Kerem Demirbay wurde am Morgen vom DFB mit den Worten zitiert: «Wir wollen den Pott nach Leverkusen holen.» Daraus wird nun nichts.

Bayern-Bezwinger Holstein Kiel steht nach einem erneuten Elfmeter-Krimi ebenfalls im Viertelfinale des DFB-Pokals. 20 Tage nach dem Coup gegen den Pokal-Verteidiger aus München setzten sich die «Störche» im Elfmeterschießen 7:6 gegen den Zweitliga-Konkurrenten Darmstadt 98 durch. Simon Lorenz verwandelte den entscheidenden Elfmeter. In der regulären Spielzeit hatten Janni Serra (58.) für Kiel und Serdar Dursun (86.) für Darmstadt getroffen. Zum letzten Mal hatten die Kieler zuvor 2012 unter den besten acht Mannschaften gestanden.

(L'essentiel/dpa/erh)